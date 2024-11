Da Schifani il braccio destro di Pelligra

Il futuro dell’area industriale di Termini Imerese come polo manifatturiero, industriale e commerciale è stato al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e l’amministratore delegato di Pelligra Italia Holding Giovanni Caniglia. “Dopo il completamento della vendita dell’ex stabilimento Blutec al gruppo Pelligra – commenta il governatore – passiamo adesso alla fase operativa, quella che restituirà nuova vita a un territorio fondamentale per lo sviluppo economico di tutta l’Isola. L’intervento congiunto di governo regionale e nazionale ha consentito di salvaguardare tutti i lavoratori che adesso potranno tornare a produrre, contando su solide prospettive per il futuro”.

Il piano presentato da Pelligra Italia è stato valutato dal ministero delle Imprese come il più idoneo a valorizzare l’area di Termini Imerese. “L’incontro di oggi – dichiara Caniglia – rappresenta un momento di confronto essenziale per lo sviluppo di un progetto che, sono convinto, è un’opportunità di crescita per la Sicilia e occupazionale per le future generazioni. Si tratta di un progetto che mira a trasformare lo stabilimento di Termini Imerese in un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo. Obiettivo che sarà possibile realizzare solo con la piena condivisione del territorio e delle istituzioni”.