A Catania i 2 ragazzini carichi di soldi e droga

CATANIA – Due minorenni sono stati sorpresi dalla polizia di Catania con la marijuana in tasca. A individuare i due giovanissimi pusher (rispettivamente di 14 e 15 anni) sono stati i Falchi, che li hanno notati a bordo di uno scooter in piazza Papa Giovanni XXIII. Procedevano senza casco e con un’andatura particolarmente sospetta, lentamente, guardandosi intorno come se stessero cercando qualcuno. Il guidatore era intento a guardare sul telefono una mappa stradale, mentre il passeggero, con il capo coperto dal cappuccio del giubbotto, scrutava continuamente in diverse direzioni.

Per questo strano atteggiamento è scattato il controllo, in un clima di particolare agitazione da parte di entrambi, con il 14enne che teneva stretto un borsello. All’interno c’erano due bustine con marijuana e una grossa somma di denaro, oltre 1.200 euro in banconote. Anche l’altro minore teneva stretto un borsello, che conteneva dieci bustine di marijuana. I due ragazzini sono stati arrestati e accompagnati al Centro di prima accoglienza di via Franchetti.