Cento dosi addosso, presi i 2 ragazzi catanesi

CATANIA – Avevano un centinaio di dosi di droga addosso quando il loro maldestro tentativo di fuggire è stato interrotto dalla polizia, che li ha bloccati e arrestati. I due diciottenni catanesi, uno dei quali con precedenti penali, sono stati notati da una pattuglia alle 4.30 circa nei pressi di via Capo Passero, nota zona di spaccio: avevano alcune buste in mano e alla vista della polizia si sono allontanati rapidamente rifugiandosi all’interno di un palazzo. Gli agenti si sono appostati e hanno aspettato: quando dopo pochi minuti i due ragazzi sono usciti li hanno bloccati, nonostante un nuovo tentativo di fuga. Con sé avevano un centinaio di involucri contenenti marijuana e cocaina, confezionata in singole dosi, pronte per essere smerciate. Disponevano anche di una radiolina ricetrasmittente, presumibilmente utilizzata per allertare le vedette della zona.