SIRACUSA – A Siracusa un Suv si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Columba, danneggiandolo e provocando rallentamenti alla circolazione. Non solo: il conducente, un 39enne già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psico-fisica ha causato pericolo per gli altri automobilisti con la sua condotta di guida prima dello schianto. In macchina peraltro aveva 50 grammi di cocaina. E’ stato multato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.