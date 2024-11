Catania città meno verde d’Italia: interrogazione di Antoci in Europa

“Le misure adottate dalla città metropolitana di Catania mostrerebbero gravi carenze sia nell’attuazione sia nel monitoraggio delle politiche di forestazione finanziate dall’Unione europea e per questa ragione ho presentato alla Commissione europea un’interrogazione. Il nostro obiettivo è quello di fare piena luce sull’utilizzo dei fondi Pnrr”. Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 stelle, promette battaglia. “Ringrazio i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi che hanno denunciato, anche attraverso le loro interrogazioni, le carenze del programma di riforestazione urbana della città metropolitana di Catania, in seguito ai progetti che hanno portato alla morte di centinaia di alberi, e un presunto spreco di 460 mila euro di fondi del Pnrr. La recente classificazione di Catania come città meno verde d’Italia legata al rapporto Ecosistema Urbano 2024 del Sole 24 Ore, sottolinea le criticità della gestione ambientale e la necessità di interventi efficaci e sostenibili. Per una volta i fondi ci sono ma devono necessariamente essere spesi bene”.