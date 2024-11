CATANIA – Domani, venerdì 29 novembre, Catania ospiterà l’evento “Uniti per Proteggere” presso l’auditorium “Concetto Marchesi” del Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele II, 172. Durante l’incontro, che avrà inizio alle 17.30, si discuterà del ruolo del Terzo Settore nella prevenzione, assistenza, ricerca scientifica, recupero e giustizia a favore dei minori e seguirà di pochi giorni le celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento è patrocinato dalla Città di Catania ed è organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo in collaborazione con la Fondazione “Terre des Hommes” e con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga).

La giornata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Catania Enrico Trantino, della Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti, del presidente del Csve Salvatore Raffa e dei rappresentanti delle sezioni Aiga di Catania, Ragusa, Caltagirone e Siracusa. Interverranno sul tema diversi esperti del settore: Giuseppe Ettore, Direttore dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia e Dip.to Materno Infantile Arnas Garibaldi-Nesima di Catania; Enrico Parano, responsabile del Cnr Irib di Catania; Marisa Scavo, già procuratrice aggiunta; Elisa Arianna Passatore, coordinatrice territoriale di Terre des Hommes Italia Onlus. L’evento sarà moderato da Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di “Terre des Hommes” Italia Onlus.

Questo appuntamento rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione sulle sfide che affrontano i bambini e i giovani più vulnerabili. Saranno analizzati temi cruciali, come il ruolo della prevenzione, l’importanza dell’assistenza continua e della giustizia per i minori, con l’obiettivo di promuovere una società più sicura e inclusiva. Nel cortile del Palazzo della Cultura, durante le ore che precedono il convegno, verranno allestiti laboratori creativi e culturali destinati ai più piccoli con la collaborazione in rete di circa 20 enti del Terzo Settore e il coordinamento del Csve.