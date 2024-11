Loredana, sparita a Catania

CATANIA – Lanciato un appello nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?”, per ritrovare Loredana, una giovane donna di 28 anni scomparsa a Catania il 22 novembre scorso. La ragazza è stata avvistata per l’ultima volta nel primo pomeriggio di venerdì in centro storico, vicino alla sede della questura. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie. Al momento della scomparsa, Loredana ha occhi castani e capelli biondi, è alta 1,60 m, ha un piercing al naso e un tatuaggio sul braccio destro che raffigura un microfono circondato da un pentagramma. Al momento della scomparsa indossava una giacca nera, una maglia marrone, jeans blu chiaro, scarpe da ginnastica bianche. Aveva anche uno zainetto blu marcato Adidas.