CATANIA – Il Policlinico di Catania aderisce alla sesta edizione dell’“Alopecia areata day”, la campagna informativa dedicata alla sensibilizzazione e alla condivisione delle cure per questa malattia che ha un notevole impatto socio-economico. Venerdì prossimo dalle 15 alle 18 negli ambulatori di dermatologia, al piano terra del padiglione 4 di via Santa Sofia, verranno offerte visite gratuite per la valutazione dei sintomi correlati all’alopecia areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli o peli del corpo. L’accesso è libero senza prenotazione e si procederà fino a esaurimento della disponibilità.