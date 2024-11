Bombe in un garage catanese: arrestato

CATANIA – Otto bombe carta, per complessivi 800 grammi di esplosivo, sono state sequestrate a Catania dalla polizia nel garage di un 40enne che scontava gli arresti domiciliari per reati in materia di droga. E’ finito in carcere per detenzione illegale di esplosivi. Le bombe sono state distrutte. Il ritrovamento è avvenuto in via Ustica per intervento del padre 74enne, che ha chiamato gli agenti dopo una lite con il figlio, il quale non voleva consegnargli le chiavi del garage. Il 40enne non aveva alcun titolo professionale per detenere gli esplosivi. L’accensione anche di una sola bomba avrebbe potuto comportare l’esplosione in massa di tutte le altre, vicino di altro materiale combustile, con rischi elevatissimi.