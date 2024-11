CATANIA – Venerdì prossimo per la partita di beneficenza tra Consiglio comunale di Catania e Ars i politici scenderanno in campo all’Etna Padel di San Giovanni La Punta. La squadra di calcio composta dal sindaco Enrico Trantino, dai consiglieri comunali e dagli assessori della giunta di Catania giocherà contro il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e i deputati dell’Assemblea regionale siciliana per sostenere le attività, rivolte ai più bisognosi, della parrocchia San Pio X della periferia etnea. Ogni giocatore contribuirà con una quota all’iniziativa. L’ingresso al pubblico sarà gratuito.