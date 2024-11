CATANIA – Presidiando le principali piazze del centro di Catania con l’obiettivo di intercettare eventuali “volontari” per le manovre degli automobilisti, i carabinieri hanno sorpreso un posteggiatore in via Giacomo Puccini. Il 34enne catanese era già noto alle forze dell’ordine per passate vicende giudiziarie. Su di lui pendeva un provvedimento di divieto di accesso per un anno non solo in via Puccini, ma anche in piazza Carlo Alberto, piazza Manganelli e in numerose vie della zona. E’ stato denunciato.