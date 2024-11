“A Catania ancora tanti tombini otturati”

“La pioggia di questi giorni rappresenta l’ennesimo segnale di allarme che non può passare in secondo piano. Ecco perché diventa fondamentale potenziale il servizio di pulizia dei tombini letteralmente otturati dai rifiuti e dai detriti in tutta Catania”. Il consigliere di “Prima L’Italia-Lega” Andrea Cardello lancia l’ennesimo appello. “In alcuni casi le caditoie sono piene di cenere vulcanica oppure, visto che non vengono ripulite da tempo, sono diventate quasi un vaso di fiori pieno di terriccio. In queste condizioni l’acqua piovana non confluisce nel sistema sotterraneo di deflusso ma scorre lungo le strade e le trasforma in pochissimo tempo in fiumi o addirittura in laghetti. Parliamo di una emergenza che non può essere sempre affrontata con le modalità e le tempistiche del passato: servono misure drastiche prima che ci scappi l’ennesima tragedia”.