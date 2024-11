PALERMO – Furto a Palermo nella pizzeria Damì, nella centrale via Mariano Stabile. I ladri sono entrati dopo aver forzato la saracinesca e hanno portato via i soldi che c’erano in cassa e quelli delle mance dei dipendenti che avrebbero dovuto ripartire tra loro durante le feste natalizie. Le indagini sono condotte dalla polizia. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza, acquisite dagli agenti, hanno ripreso due giovani a volto coperto che hanno tentato di manomettere le telecamere.