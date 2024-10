Vede i carabinieri e getta la droga dalla finestra

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato in flagranza un 19enne di Aci Catena per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato a bordo del proprio scooter con un atteggiamento guardingo tanto che, essendo pregiudicato in materia di droga, i carabinieri, lo hanno riconosciuto e hanno deciso di seguirlo a distanza per seguirne le mosse. Giunti in via Sant’Elena e Costantino, all’interno di un condominio ove risiede un suo coetaneo che, come lui, ha alcuni precedenti per spaccio di droga, hanno visto quest’ultimo, affacciatosi dal balcone di casa, che, avendo notato l’auto dei carabinieri, con una mossa repentina, ha lanciato dal balcone una voluminosa busta che è stata comunque immediatamente recuperata da un militare, mentre i suoi colleghi, sono entrati nell’appartamento.

In quella busta i carabinieri hanno trovato oltre mezzo chilo di marijuana e un bilancino di precisione, mentre su un tavolo della stanza da letto del 19enne vi erano 45 euro. Controllato anche lo scooter del ragazzo, un Piaggio Beverly che, infatti, nascondeva nel sottosella una busta con 46 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio, nonché altre due buste di plastica con altra droga, per un peso complessivo di 800 grammi. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere.