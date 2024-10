Ingerisce ovuli di eroina alla vista dei poliziotti

PALERMO – La polizia di Palermo ha arrestato un 34enne nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti nella zona di Ballarò hanno notato la presenza del 34enne che tentando di evitare il controllo, è scappato tra le stradine del mercato, dove lo hanno visto ingerire 10 ovuli di eroina. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e addosso gli hanno trovato 775 euro. In casa del 34enne, nello stipetto del mobile della cucina sono state trovati 15 involucri di eroina dal peso di 185 grammi, un bilancino di precisione, un frullatore intriso di droga, 1.700 euro e materiale per il confezionamento. Per il fermato è stata disposta la misura cautelare in carcere.