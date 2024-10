Tutti posteggiatori tutti: beccati altri 7 a Catania

CATANIA – Sette posteggiatori sono stati denunciati a Catania per l’inosservanza del Dacur, misura che vieta l’accesso ad alcune aree urbane. Negli ultimi giorni la polizia ha beccato sei catanesi, tutti con precedenti: un 39enne in piazza Europa, un 34enne in corso Sicilia, un 35enne in piazza Verga, un 25enne in largo Paisiello, un 46enne e 44enne entrambi in via Dusmet. L’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e per questo è stato denunciato per porto abusivo di armi. A questo elenco si aggiunge un 38enne marocchino trovato in piazza Turi Ferro.