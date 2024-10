Pedoni falciati a Catania: “Servono misure drastiche”

Alla luce di quanto successo ieri sulla circonvallazione di Catania, dove una ragazza è stata investita, la presidente del III municipio Maria Spampinato nei prossimi giorni convocherà una seduta itinerante sul viale Andrea Doria alla quale inviterà il sindaco, gli assessori e le commissioni comunali competenti. “L’obiettivo è creare un tavolo permanente – dice – per trovare tutte quelle soluzioni necessarie a garantire la sicurezza dei pedoni”. Raccogliendo le segnalazioni dei cittadini la presidente ha già mappato le zone maggiormente a rischio del III municipio come il viale Doria, viale Vittorio Veneto e corso Italia. “Ormai appurato che dissuasori e passaggi pedonali rialzati da soli non bastano è fondamentale attivare misure ancor più drastiche per garantire il rispetto del codice stradale”.