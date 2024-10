Tir con a bordo una famiglia si ribalta sulla A18: muore il figlio di 20 anni

FIUMEFREDDO – Incidente mortale questa mattina intorno alle 6.20 sulla A18 in direzione Messina al Km 47+600, all’altezza del comune di Fiumefreddo. Un autocarro si è ribaltato mentre viaggiava in autostrada. A bordo una famiglia: il conducente e altri due passeggeri. Per uno di loro, il figlio ventenne, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Feriti gli altri due occupanti del veicolo. Mentre il mezzo pesante si trovava sulla carreggiata, in corsia di sorpasso, a causa della scarsa visibilità del mattino, un furgone in arrivo sulla stessa corsia è andato a impattare sul tir. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco, il 118 e i tecnici del Cas. Si è formata una lunga coda di veicoli, anche se il tratto in questione è stato riaperto alla circolazione.