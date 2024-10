Cade con la bici per una buca: morto un mese dopo

PALERMO – Un ciclista di 65 anni palermitano, Salvatore Cracolici, è morto all’ospedale Villa Sofia dove era ricoverato in condizioni critiche dopo essere caduto, mentre era in bicicletta, a causa di una buca, a settembre, in via Rosario Nicoletti, nella zona di Tommaso Natale a Palermo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale, stava percorrendo quel tratto di strada quando è finito nella zona dissestata, ed è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra. Era stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale. Dopo un periodo di osservazione e un successivo ricovero in Neurorianimazione, le sue condizioni hanno continuato a peggiorare fino al decesso.