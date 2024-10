Due incendi sono divampati oggi nel territorio di Termini Imerese e Cefalù. Le fiamme si sono propagate in contrada Cortevecchia in una zona di macchia mediterranea a Termini Imerese. Ad alimentare il rogo il forte vento che ha minacciato i terreni adiacenti alle abitazioni, rendendo necessario l’intervento dei canadair. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Intervento anche nella zona di Contrada Grugno a Cefalù. Anche intervenute le squadre antincendio dei vigili del fuoco, del corpo forestale, e della protezione civile. Per domare il rogo è arrivato anche un elicottero.