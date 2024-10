Catania: la picchia fino a romperle il naso

CATANIA – Ha afferrato la compagna per i capelli, mentre era seduta sul divano di casa, l’ha scaraventata per terra, trascinandola fino alla camera da letto dove l’ha colpita al volto, causandole la frattura del setto nasale. E’ l’accusa contestata dalla polizia, intervenuta con la squadra volanti della questura di Catania, nei confronti di un 50enne di origini kosovare che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Su autorizzazione del sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato sottoposto al provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Le indagini erano state avviate dalla polizia dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale Garibaldi Centro. La donna, terrorizzata, ha riferito all’equipaggio delle volanti, l’aggressione subita, presentando denuncia. I medici le hanno prestato le prime cure, formulando una prognosi di trenta giorni per la frattura del setto nasale.