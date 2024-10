Sturaro, arriva lo stop

Il centrocampo del Catania perde un altro pezzo. A confermarlo, è arrivato il report medico sulle condizioni di Stefano Sturaro, infortunatosi a metà del primo tempo della partita casalinga con il Cerignola. Il mediano rossazzurro, sottoposto a visita specialistica effettuata dal professor Mariani nella clinica Villa Stuart a Roma, ha riportato una distrazione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Sturaro, protagonista di un buon avvio di stagione, dovrà quindi saltare diverse partite. I tempi di recupero saranno meglio definiti nel corso delle prossime settimane. Per Toscano, ritrovatosi a corto di uomini in mezzo al campo, un problema in più, anche se si avvicina il rientro di De Rose, fermo da qualche settimana per un guaio muscolare.