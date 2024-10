Giovedì 3 ottobre la giuria della prima edizione del premio internazionale “Lympha, Raffaella Mandarano” per l’impresa femminile giovane, premierà la vincitrice del concorso lanciato lo scorso giugno e destinato alle aspiranti imprenditrici dall’età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’award commemora la manager innovativa di Catania scomparsa prematuramente lo scorso gennaio. La vincitrice del premio Lympha, che sarà presente all’evento, si assicurerà un percorso completo e d’eccellenza per creare la propria attività, per un valore di circa 5 mila euro. È anche prevista l’assegnazione di un premio speciale della giuria. I progetti vincitori saranno esposti attraverso un pitch.

Ai lavori, che si terranno a partire dalle ore 15 al Palazzo della Cultura parteciperanno, oltre a Giuseppe Patti, marito di Raffaella Mandarano e managing director dell’impresa innovativa Proteo Technologies (che insieme a Cristina Mandarano, sorella dell’imprenditrice alla cui memoria viene dedicato il premio Lympha, ha fortemente voluto l’award internazionale), anche Rosario Faraci, docente ordinario Unict (interverrà sul tema “Impatto e risultati delle Start Up catanesi”), gli imprenditori Antonio Perdichizzi (Isola), Miriam Pace (Originy), che porteranno le loro esperienze e testimonianze nell’ambito dell’imprenditoria innovativa.

Saranno presenti anche Fabio Scaccia, Ceo di Farmitalia, Emanuele Spampinato, ceo di Harmonic Innovation Hub, Grazia Rendo presidente di Orchidea, Sabrina Ravalli, Talent Acquisition & Learning Strategy Expert. Modera la giornalista Rosa Maria Di Natale.

È previsto anche un momento di Interazione tra le vincitrici e il pubblico, con consegna del QR code per il voto on line con l’analisi dei punti di forza e di debolezza delle proposte. La prima edizione del premio è patrocinata dal Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura (Dicar UniCT), da Confindustria Catania, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, dall’Istituto clinico Humanitas, e vede come partner l’azienda Proteo fondata da Raffaella Mandarano, FarmItalia, l’Harmonic Innovation Hub di Catanzaro (Entopan), il consorzio Etna Hitech e la società GreenWave di Modena.premiazione