Ragazza travolta sulla circonvallazione di Catania

CATANIA – Una 22enne straniera è stata travolta ieri pomeriggio sulla circonvallazione di Catania. Erano da poco passate le 17.15, quando la ragazza mentre stava attraversando è stata falciata da un’auto che procedeva in direzione Misterbianco, in prossimità del semaforo, delle strisce pedonali e dell’autovelox. L’investitore si è fermato a prestare soccorso e nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico; la ventiduenne è stata poi trasferita all’ospedale San Marco dove ha subito un intervento di neurochirurgia e attualmente si trova ricoverata in Rianimazione. Sulla vicenda indaga la polizia municipale. L’incidente, a quasi un anno distanza, riporta alla tragedia della morte di Chiara Adorno, travolta e uccisa mentre attraversava la strada all’altezza della Cittadella.



E il caso ha riacceso le polemiche sul tema della sicurezza sulla circonvallazione catanese. “Questo nuovo tragico episodio mette purtroppo in evidenza la necessità, oggi più che mai, di interventi strutturali che una volta per tutte aiutino non solo a prevenire, in questa arteria cruciale della città, tragedie di tal genere, consentendo un attraversamento sicuro di giovani studenti e altri residenti, ma anche a rendere più fluido il traffico in questo tratto dove quotidianamente si registrano ingorghi e rallentamenti”, dichiara Pina Alberghina, coordinatore Mpa a Catania.

“Ancora una volta una delle arterie principali della nostra città non si dimostra sicura – ha detto Matteo Bonaccorso, consigliere comunale del Pd -. A poco sono valse promesse e rassicurazioni da parte dell’amministrazione a seguito della tragica morte di Chiara Adorno, oggi ci ritroviamo al punto di partenza: i fatti dimostrano che le soluzioni proposte si sono rivelate inadeguate. Non è il momento della polemica, ma è imprescindibile un’assunzione di responsabilità da parte del governo della città che l’anno scorso dichiarava ‘è un dovere evitare che accada di nuovo'”.