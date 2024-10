Scontro auto-tir: due morti a Paternò

PATERNO’ (CATANIA) – Incidente mortale a Paternò stamattina intorno alle 11, sulla strada statale 284 Sud Occidentale Etnea, in prossimità del bivio per Scalilli. Le vittime sono i guidatori di un tir e di un’auto che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Il mezzo pesante si è incendiato. La strada è chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Paternò e Adrano e la polizia locale, che sta eseguendo i rilievi e avviato le indagini sull’accaduto.