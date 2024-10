Soldi per adeguare i contatori Enel: ma è una truffa

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 45enne di Siracusa, accusato di truffa aggravata, estorsione e minacce. Le indagini su di lui sono scattate dopo alcune denunce presentate, nei mesi scorsi, nel commissariato di Nesima, da alcuni anziani che hanno riferito di essere stati contattati in casa da un uomo che, spacciandosi per un tecnico dell’Enel, ha chiesto loro del denaro per adeguare i contatori delle loro utenze alla nuova normativa, avvertendole che, qualora non avessero pagato, avrebbero subito la diminuzione della potenza erogata o, addirittura, la sospensione della fornitura. In un caso, la vittima si è accorta di essere stata truffata e l’uomo, vistosi scoperto, l’ha minacciata di morte tentando di estorcerle altri soldi.

Il 45enne, con precedenti per gli stessi reati, è stato identificato attraverso l’analisi delle immagini di sistemi di videosorveglianza e il riconoscimento fotografico da parte delle vittime. La sua ricerca è risultata particolarmente difficile perché, essendo senza fissa dimora, nel corso della giornata si spostava in diverse zone per mettere in atto le sue truffe, trovando, poi, per la notte, alloggi di fortuna in giro per la città.

Il 45enne è stato trovato in possesso di una grossa somma di denaro e di diverse ricevute false che rilasciava alle vittime dalle quali si è appurato che, anche negli ultimi giorni, aveva continuato a effettuare le truffe. Al 45enne è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio che, tenuto conto della sua pericolosità sociale, gli vieta di fare ritorno nel Comune di Catania per 3 anni.