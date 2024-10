A Picanello tre auto rubate e un’officina abusiva

CATANIA – Controlli della polizia di Catania nel quartiere Picanello, in particolare in diverse attività commerciali, tra cui un chiosco-bar di via D’Amico, un autolavaggio di viale Vittorio Veneto e un’officina meccanica nei pressi di via Olivio Sozzi. Sia nell’autolavaggio sia nell’autofficina sono state rilevate violazioni in materia di smaltimento di sostanze inquinanti (olio motore e acqua reflue).

Inoltre, nell’officina i poliziotti hanno accertato la mancanza delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività, tra cui l’assenza di Scia. Tutte le attrezzature trovate nell’officina sono state sequestrate. Per le violazioni, al titolare dell’officina abusiva sono state comminate sanzioni per 12 mila euro.

Durante i controlli, in via Maria Gianni, i poliziotti hanno trovato 14 involucri di marijuana in un giubbotto appeso a una sedia lasciata in strada, di fronte all’ingresso di una stalla. La droga è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti. Inoltre, sono state trovate tre auto rubate che sono state riconsegnate ai proprietari.

I poliziotti hanno controllato, palmo a palmo, l’intero quartiere, cercando di contrastare il fenomeno dei lavavetri molesti, nella zona di via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, e dei parcheggiatori abusivi nella zona della scogliera, piazza Mancini Battaglia, piazza del Tricolore, piazza Europa, via del Rotolo.