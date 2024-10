Soccorsi escursionisti bloccati dal fango

PALERMO – Una decina di persone bloccate dal fango in una strada di campagna, nelle vicinanze di Valledolmo, nel Palermitano, sono state soccorse dalla protezione civile e dai carabinieri. A lanciare la richiesta di aiuto è stato un gruppo di escursionisti che, avendo sbagliato strada, si è ritrovato in una trazzera di campagna, immerso nel fango causato dal nubifragio che si è abbattuto sabato in tutta la Sicilia. I volontari della protezione civile e i carabinieri di Valledolmo hanno soccorso le persone in difficoltà, tra cui alcuni bambini. Dopo avere liberato le auto dal fango hanno accompagnato gli escursionisti fino al centro abitato.