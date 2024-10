“Nessuno voleva aiutarlo, allora mi sono fatta coraggio. Poi è sparito”

Il video è diventato virale: uno scooter galleggiante in via Etnea a Catania a causa di un violento nubifragio e un uomo che non riesce a sottrarsi alla corrente. Provvidenziale l’intervento di una ragazza, che lo ha afferrato e portato davanti a un negozio. La protagonista del salvataggio si chiama Angela Isaac, ha 28 anni, è nigeriana ed è madre di un bambino di due anni e mezzo. La donna ha messo in salvo l’uomo ed è tornata al suo lavoro al bar Pellegrino Cafè di via Etnea. Ecco l’intervista rilasciata ad Antenna Sicilia nel servizio del Tg Sicilia.