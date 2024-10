Si accascia e muore nel cortile dell’Asp

CATANIA – Un esposto alla Procura di Catania è stato presentato dal Codacons e dai familiari di un 76enne di Tremestieri Etneo morto per infarto al miocardio nel cortile dell’Azienda sanitaria provinciale di San Giovanni La Punta dove si stava recando per rinnovare la patente di guida. Lo rende noto l’associazione di consumatori, tramite un loro legale, l’avvocato Carmelo Sardella, ipotizzando i reati di rifiuto di atti d’ufficio e omicidio colposo. “Allo stato non possiamo sapere se con un tempestivo intervento dei sanitari l’uomo si sarebbe salvato – afferma Sardella – ma quello che emerge con sconcertante gravità, grazie al racconto dei testimoni, è che il fatto sia avvenuto proprio in un luogo dove mai il cittadino può pensare a una assoluta mancanza di soccorso e indifferenza, almeno da chi ha il compito di dare soccorso, alla mancanza o pronta reperibilità di un defibrillatore all’interno dei locali dell’Azienda sanitaria provinciale di San Giovanni La Punta, alla apparente mancanza di un responsabile di primo soccorso”.