“Bella atmosfera, va alimentata”

Conferenza stampa dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro il Foggia, in programma domenica alle 15.

FOGGIA. “Doveroso rivolgere un pensiero alle vittime di questa incredibile tragedia e alle loro famiglie. Un eventuale rinvio non dipendeva da noi. Dobbiamo restare concentrati sul campo, sarà una partita impegnativa. La testa farà la differenza, dovremo estraniarci da quel che accadrà fuori dal campo”.

CRESCITA. “Siamo migliorati individualmente e come gruppo. In squadra si respira una bella atmosfera, c’è una buona alchimia con la città. E’ un aspetto che dobbiamo alimentare. Stiamo giocando bene e non mi riferisco all’estetica ma al modo di difendere e attaccare insieme. Ai ragazzi chiedo di assorbire l’energia di questa città”.

FORMAZIONE. “De Rose non sarà disponibile: rientrerà prima di Sturaro e Di Tacchio, per i quali i tempi saranno lunghi. Quaini? A centrocampo in questo momento siamo corti, lo sto provando principalmente in mediana anche se garantisce competizione pure in difesa. D’Andrea? Il reparto avanzato è di livello, la competizione è elevata. In avanti stanno crescendo tutti. Ho le idee chiare per domani”.

FAGGIANO. “La sua presenza si sente 24 ore al giorno. Incontrerà la squadra prima della partenza, è sempre vicino a noi”.