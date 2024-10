Sequestrati oltre 12.000 articoli di Halloween

CALTANISSETTA – La guardia di finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 12.000 articoli non sicuri, pronti per essere immessi sul mercato in occasione della ricorrenza di Halloween. L’operazione effettuata in due esercizi commerciali gestiti da cittadini stranieri, dopo l’ispezione della merce esposta, ha consentito di recuperare numerosi prodotti come decorazioni, materiale di cancelleria e gadget ispirati ad Halloween, privi del marchio CE e, quindi, non idonei al commercio.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative a sicurezza, qualità, composizione e origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 25.000 euro. Inoltre sono stati scoperti numerosi articoli con il marchio “made in Italy” contraffatto, anch’essi sottoposti a sequestro, e sorpresi due lavoratori in nero, per le cui violazioni sarà interessato il competente ispettorato del lavoro.