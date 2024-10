Pusher tradito dal nervosismo

CATANIA – La polizia ha arrestato un 33enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana durante un controllo in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo. I poliziotti hanno notato in strada un uomo a piedi che teneva una radiolina ricetrasmittente in mano, il quale, alla loro vista, si è dato precipitosamente alla fuga. Tale gesto ha insospettito gli agenti che si sono messi immediatamente al suo inseguimento riuscendo a fermarlo. L’uomo, alle domande dei poliziotti, non ha risposto, anzi, continuava a guardarsi nervosamente intorno per cercare una via di fuga. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 70 dosi di cocaina e marijuana, già pronte per la vendita. La droga, che è stata sequestrata, avrebbe fruttato allo spacciatore un provento di oltre 1.500 euro. Il 33enne è stato, quindi, arrestato e posto ai domiciliari.