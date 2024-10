Scontro sulla Palermo-Sciacca: 3 morti

PALERMO – Tragico incidente sulla strada statale 624 Palermo-Sciacca, tra Altofonte e Giacalone, in provincia di Palermo. Nello scontro violentissimo tra due auto sono morte tre persone, tre bambini sono rimasti feriti e trasportati in codice rosso dall’elisoccorso del 118 all’ospedale Di Cristina di Palermo. L’impatto ha distrutto e fatto cappottare una delle macchine. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico è deviato. Sul posto le squadre Anas, i carabinieri e il personale del 118.