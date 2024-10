La moto sbanda, capo dei vigili muore davanti al figlio

PALERMO – Giovanni Calvagno, 60enne ispettore capo della polizia municipale di Caltanissetta, ha perso la vita in un incidente lungo la strada statale 286, durante un raduno motociclistico sulle Madonie. Viaggiava in sella a una Yamaha 900 e con altri centauri, tra i quali il figlio, si stava dirigendo verso Castelbuono, nel Palermitano. Calvagno ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una recinzione di filo spinato dopo una curva. E’ morto sul colpo. Era conosciuto a Caltanissetta per le sue doti umane e professionali; una delle sue grandi passioni nel tempo libero era proprio quella per le motociclette.