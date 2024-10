Scontro violentissimo: muore 25enne

VALDERICE (TRAPANI) – E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 18 in territorio di Valderice. A perdere la vita il 25enne Francesco Grispo che con la sua Fiat Bravo si è scontrato in un frontale violentissimo con una Dacia Duster guidata da una 59enne rimasta gravemente ferita. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto assieme ai soccorritori del 118 e sono stati portati nell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Francesco Grispo è morto a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Sul posto anche i vigili urbani di Valderice e i carabinieri per i rilievi.