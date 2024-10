Città più green d’Italia: Catania è ultima

La città d’Italia con l’ambiente migliore? E’ Reggio Emilia, seguita al secondo posto da Trento, al terzo da Parma. E la città meno green? La maglia nera se la aggiudica Catania, al 106esimo posto fra i capoluoghi di provincia italiani. La precedono Reggio Calabria al 105esimo posto, e Crotone al 104esimo. Legambiente come tutti gli anni fa la classifica delle città italiane più green, nel suo rapporto Ecosistema Urbano. I criteri per stilare la classifica sono sei: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. In Italia le città con l’ambiente migliore sono al Nord, quelle con l’ambiente peggiore al Sud.

Nelle prime dieci posizioni dominano città del Settentrione. Dopo Reggio Emilia, ci sono Trento e Parma, poi Pordenone (4), Forlì (5), Treviso (6), Mantova (7), Bologna (8), Bolzano (9), Cremona (10). L’Emilia Romagna è la regione con più capoluoghi green nella top ten. Il Centro Italia se la cava. Macerata (23esima), Siena (26) e Livorno (29) sono i capoluoghi che si piazzano meglio. Va male il Meridione, con otto capoluoghi tra le ultime 10 della graduatoria: Caserta (98), Catanzaro (99), Vibo Valentia (101), Palermo (102), Napoli (103), Crotone (104), Reggio Calabria (105), Catania (106, ma lo scorso anno era penultima).

La città etnea, in particolare, spicca in negativo per consumi idrici domestici (105° posto), raccolta differenziata (102°), verde totale metri quadri/abitante (102°) e auto ogni 100 abitanti (100°). Male anche per dispersione dell’acqua (94°), rifiuti pro capite (92°) e concentrazione media di NO2 (92°).

Al Sud va segnalata Cosenza, al 13esimo posto: pur peggiorando leggermente, è l’unica città del Sud nelle prime 15 posizioni. Al 24esimo posto si segnala Cagliari. L’Aquila ha il primato italiano della qualità dell’aria: è prima per minore incidenza di Pm10. “Buona” anche l’aria di Ragusa. Fra le città maggiori, Milano si piazza al 56esimo posto in classifica, ma eccelle nel trasporto pubblico. Napoli arriva quasi in fondo alla graduatoria, è 103 esima (ma lo scorso anno era 98esima). Roma sale in graduatoria al 65esimo posto (nel 2023 era 89esima).