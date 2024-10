Ristorante di Catania ritrovo di pregiudicati: agente picchiato

CATANIA – Un ristorante etnico di Catania nella zona della stazione è stato chiuso dalla polizia per 7 giorni. I numerosi controlli hanno rivelato come il locale rappresentasse un abituale ritrovo di clienti con svariati precedenti penali. In particolare un poliziotto ha notato un pregiudicato seduto a un tavolo assieme ad altri pregiudicati stranieri, mentre mostrava loro delle autoradio rubate, con il chiaro intento di rivenderle.

Il poliziotto è subito intervenuto per interrompere l’azione ed è stato aggredito dal pregiudicato, che poi è scappato. L’agente è comunque riuscito a recuperare le autoradio rubate. Tutto ciò è avvenuto sotto gli occhi dei titolari del locale, di nazionalità senegalese, che hanno assistito impassibili senza preoccuparsi di prestare il minimo aiuto al poliziotto. Il curriculum dell’aggressore è tornato utile per rintracciarlo a casa: è stato denunciato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione.