Follia a Catania, vigili aggrediti mentre multano auto

CATANIA – Due vigili urbani di Catania che ieri sera stavano multando delle auto in divieto di sosta, nella piazzetta Sebastiano Addamo, non distante dal municipio e dalla questura, sono stati aggrediti dai due titolari di un bar della zona che sono stati poi arrestati da agenti di polizia delle Volanti per resistenza e offesa a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. I due avrebbero anche aggredito un altro commerciante della zona che li stava riprendendo con uno smartphone. Domani ci sarà il processo per direttissima considerata la flagranza degli atti di violenza nei confronti di pubblici ufficiali. L’amministrazione comunale di Catania ha espresso massima solidarietà ai due agenti di polizia municipale aggrediti. Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Alessandro Porto si sono anche sincerati delle condizioni di salute dei due vigili che sono finiti in ospedale con sette giorni di prognosi.

“Un fatto molto grave – hanno commentato il sindaco Trantino e l’assessore Porto – che non rimarrà neanche questa volta impunito. Si illude chi pensa che a Catania ci siano zone franche e di poter attuare condotte violente restando impunito, evitando le prevedibili azioni della giustizia. Il fronte istituzionale e della sicurezza cittadino è compatto nel contrasto e repressione di ogni forma di sopraffazione”.

Piena solidarietà ai due agenti è stata espressa anche dal presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi: “E’ assolutamente intollerabile che si verifichino questi episodi di violenza. Chiedo all’amministrazione, al prefetto, al governo nazionale e a tutti gli organi competenti che si lavori per un piano operativo che possa arginare questa escalation di violenza che non può, assolutamente, mettere a repentaglio la vita o l’incolumità di chi lavora per tutelare la comunità”.