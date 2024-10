Rimessa a nuovo la fontana del Borgo

CATANIA – Domani mattina sarà inaugurata a Catania la nuova fontana di Cerere di piazza Cavour, nota anche come “fontana del Borgo”, ovvero Tapallara dô Buŗgu (Dea Pallade del Borgo). L’opera, scolpita nel 1757 dallo scultore Giuseppe Orlando, è stata sottoposta a interventi di restauro sia per la parte idraulica sia per quella scultorea, dopo anni di degrado dovuti principalmente all’azione di agenti atmosferici, ma anche ai vandali.

Tra gli interventi effettuati la rimozione di patine biologiche di colore nero, costituite da alghe e batteri, che nascondevano le superfici del pregiato marmo di Carrara. La scultura è stata riportata ai colori e alle proiezioni naturali. Sono stati anche rimpiazzati i ciottoli mancanti nella pavimentazione e rimesso a nuovo l’impianto idraulico. Gli interventi di restauro sono stati diretti dai tecnici dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici e finanziati coi proventi della tassa di soggiorno.