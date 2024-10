Monete, fughe e tartarughe: arrestato nel Catanese

PIEDIMONTE ETNEO (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 45enne di Piedimonte Etneo per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Impegnati a pattugliare le strade, lo hanno riconosciuto alla guida di una bici elettrica lungo una via del centro, a causa dei suoi precedenti. Vedendoli il ciclista ha tentato repentinamente di cambiare strada per evitare di essere fermato, svoltando in un vicolo del borgo, ma è stato subito raggiunto.

A quel punto, in preda al nervosismo, ha dovuto subire la perquisizione: nello zaino che portava sulle spalle c’erano alcuni grammi di marijuana accuratamente confezionati nel cellophane e una dose di cocaina incartata in un involucro di alluminio, nonché 410 euro. Il piedimontese, intuendo che per lui la situazione stava volgendo al peggio, con un movimento fulmineo ha tentato una precipitosa fuga a piedi, immediatamente interrotta dai carabinieri.

Naturale che i controlli si estendessero al suo appartamento, dove sul tavolo della cucina c’erano oltre 500 grammi di marijuana e circa 10 di cocaina, il tutto suddiviso in dosi. Ma non solo: all’interno di un quaderno-raccoglitore sono saltate fuori 25 monete antiche, sulle quali verranno svolti accertamenti. Infine sul balcone c’era un terrario contenente due esemplari di Testudo Hermanni, un maschio e una femmina. Queste testuggini terrestri, entrambe di medie dimensioni, sono considerate una specie protetta. Ciò significa che, a causa della loro vulnerabilità e del rischio di estinzione, sono tutelate da leggi nazionali e internazionali che ne vietano la cattura, la detenzione, e il commercio. Per il 45enne sono scattati gli arresti domiciliari.