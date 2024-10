Rapina supermercato col taglierino: arrestato

CATANIA – Un 35enne, Giuseppe La Rocca, è stato arrestato a Catania dalla polizia perché ritenuto uno dei due autori di una rapina compiuta con l’uso di un taglierino il 16 luglio scorso ai danni di un supermercato nella zona di Picanello. L’altro indagato era stato arrestato in flagranza di reato. La Rocca è accusato anche di lesioni personali aggravate in concorso. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. La Rocca è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.