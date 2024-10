Catania: macelleria trasformata in ristorante

CATANIA – E’ stato scoperto dalla polizia di Catania un ristorante abusivo in via Plebiscito specializzato nella vendita di carne equina. I controlli sono stati eseguiti di sera, con diversi clienti seduti a consumare carne preparata su un braciere posizionato sul suolo pubblico. I poliziotti hanno proceduto al controllo del titolare e di altre persone presenti, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine. Il locale era totalmente privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti, per l’accensione di fuochi e per l’occupazione di suolo pubblico, oltre che dei requisiti professionali e delle autorizzazioni sanitarie. Il titolare è risultato, dunque, privo dei permessi necessari per l’apertura dell’attività: aveva trasformato una macelleria in un vero e proprio ristorante. Per le violazioni alle normative comunali sono state comminate sanzioni per oltre 10.000 euro.

Per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti, sono stati trovati 300 chili di carne di cavallo senza tracciabilità, si è così proceduto al sequestro e alla successiva distruzione. Gli alimenti, inoltre, erano conservati senza alcun rispetto delle normative, in particolar modo il titolare è risultato privo della certificazione Haccp. Per queste irregolarità sono state contestate sanzioni per oltre 1.500 euro. Al termine del controllo gli agenti hanno anche sequestrato il braciere, i tavoli e le sedie usati per l’esercizio abusivo dell’attività di ristorazione.