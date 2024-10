Raddusa, spaccata a bancomat: preso catanese

RADDUSA (CATANIA) – Intorno alle 6 del mattino i carabinieri di Raddusa hanno arrestato un 57enne pregiudicato di Catania, autore in concorso di un furto aggravato. Intorno alle 4, una pattuglia di Palagonia è intervenuta in piazza Umberto I a Raddusa dove, poco prima, una banda di malviventi aveva messo a segno un colpo presso lo sportello bancomat di una banca.

Un cittadino, passando per la piazza, ha visto un escavatore in azione che sventrava il bancomat, mentre altri criminali bloccavano le vie di accesso con auto e sedie, e ha chiamato il 112. I carabinieri hanno trovato l’escavatore ancora acceso e lo sportello automatico della banca completamente distrutto, con la cassaforte già sottratta. Come emerso dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, la banda è arrivata a bordo di una Fiat Punto grigia, un’Alfa Romeo Giulietta nera e un camion Iveco Stralis rosso sul quale era caricato l’escavatore poi utilizzato per la ‘spaccata’.

Setacciando palmo a palmo tutte le possibili vie di fuga, fino alle campagne circostanti, solo due ore dopo, i militari hanno individuato il camion rosso utilizzato per il trasporto dell’escavatore lungo la strada provinciale 14. A bordo c’era un uomo che indossava abiti compatibili con quelli dei malviventi, ovvero guanti da lavoro, tuta nera e giubbotto catarifrangente. Nella tasca del suo giubbotto aveva delle chiavi alterate, probabilmente utilizzate per l’accensione dell’escavatore. Per il 57enne è stata disposta la custodia cautelare nella casa circondariale di Caltagirone. Indagini sono in corso per identificare e catturare i complici del furto.