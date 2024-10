Sfreccia contromano a Ortigia tra i turisti

SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 29enne di nazionalità marocchina con precedenti per rapina e danneggiamento, dopo averlo intercettato mentre alla guida di un ciclomotore sfrecciava contromano tra i numerosi turisti, a Ortigia, in piazza Pancali e nei vicoli adiacenti. Bloccato, ha cercato di opporre resistenza al controllo. Era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita e il ciclomotore montava una targa di un altro veicolo, era privo di assicurazione e senza revisione periodica. Sono state comminate sanzioni per oltre 6.000 euro e il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il 29enne è stato arrestato e portato in carcere a Siracusa.