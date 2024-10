“E’ stata una prova di forza, ribaltare il risultato non è stato facile”. Così Domenico Toscano ai microfoni di Diretta Stadio, su Telecolor, commentando il 2-2 acciuffato nel recupero dal Catania, sotto di due gol fino al 42′ del secondo tempo. “Il primo tempo della squadra non mi è piaciuto, se vogliamo essere ambiziosi dobbiamo analizzarlo bene e capire cosa non è andato. Non possiamo aspettare lo schiaffo – ha aggiunto Toscano -. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con una determinazione diversa, abbiamo continuato ad attaccare quando eravamo sotto di due gol e abbiamo continuato a insistere anche dopo il rigore sbagliato. Alla fine abbiamo raccolto quello che abbiamo prodotto in 45 minuti”.



Sul calcio di rigore sbagliato, Toscano ha aggiunto: “Il rigorista era Montalto, ma era uscito. D’Andrea se la sentiva e ha battuto lui. E’ poi stato bravo a non farsi condizionare dopo l’errore ed è stato decisivo per il resto della gara. Inglese non si era allenato tutta la settimana per un colpo al fianco, si è coperto con un antidolorifico rendendosi disponibile. Stoppa e Montalto? Sotto livello come tutta la squadra nel primo tempo. Carpani è rimasto in albergo con febbre, vomito e dissenteria, non l’abbiamo voluto forzare”.