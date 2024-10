CATANIA – Un 28enne con precedenti penali è stato beccato dalla polizia di Catania mentre stava nascondendo delle dosi di droga nella tasca dei vestiti. Il gesto non è passato inosservato agli agenti che stavano transitando lungo corso Martiri della Libertà. Il 28enne, insieme a un altro giovane a bordo di una moto, erano fermi in strada, in direzione contraria al senso di marcia. I poliziotti hanno riconosciuto il 28enne per i suoi precedenti per spaccio e per essere stato destinatario dell’avviso orale del questore lo scorso anno. Per lo stesso reato, il ragazzo era già stato ammonito a tenere un comportamento conforme alla legge e, nello scorso mese di marzo, l’autorità giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nelle ore serali. Addosso al 28enne sono state trovate 22 dosi di crack e 2 involucri di marijuana, per un peso complessivo di 15 grammi, e 95 euro in contanti. Il 28enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, mentre nulla è stato trovato in possesso dell’altro giovane.