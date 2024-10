Più vicini alla Meta

Seconda vittoria in altrettante partite per la Meta Catania nel main round della Champions League di futsal. Dopo aver debuttato superando i lussemburghesi del Differdange, i campioni d’Italia (foto Metacataniac5 Facebook) hanno avuto vita facile contro gli austriaci del Linz, battuti per 7-2.

Netta la superiorità dei rossazzurri, che lasciano a riposo capitan Musumeci venendo trascinati dal caloroso pubblico del PalaCatania. Padroni di casa avanti 5-0 prima di concedere due reti agli avversari. Tripletta di Podda, un gol a testa per Luka, Salamone, Anderson e Arillo.

Nell’altra partita odierna i lituani del Kauno Žalgiris hanno sconfitto il Differdange per 7-0 e a parità di punti con la Meta vantano una migliore differenza reti (+12 contro +7). Per assicurarsi la qualificazione all’elite round, i catanesi dovranno quindi vincere lo scontro diretto in programma sabato sera, alle 20.30, al PalaCatania.