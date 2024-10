Un 53enne è stato ferito a un braccio con un colpo di fucile caricato a pallini mentre era in auto in via Balatelle a Catania. L’uomo è stato ricoverato al Policlinico di Catania. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura. Indaga la squadra mobile. Il movente sarebbe da collegare alla sfera personale della vittima.