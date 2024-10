Alla madre biscotti ‘stupefacenti’: ricoverata

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – I carabinieri di San Vito lo Capo hanno arrestato un 17enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono Intervenuti all’ospedale Sant’Antonio di Trapani ove era giunta una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio. A distanza di poco tempo, però ha accusato dei dolori tali da necessitare il ricovero in ospedale dove è emerso che i biscotti contenevano sostanze stupefacenti.

I carabinieri, a questo punto, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del ragazzo, trovando 750 grami di hashish, 40 dosi di ketamina, 220 grammi di marijuana, oltre 2000 euro in contanti e vari sacchetti di biscotti stupefacenti appena sfornati. Il ragazzo è stato posto in una comunità di recupero.